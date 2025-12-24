Menu du nouvel an, Eugénie-les-Bains

Menu du nouvel an

La galette tiède de fromage et grains de truffe

Le fritto misto de homard; marinade curry vert et bigarade

Saint-Jacques cuites dans leur coquille, chermoula de simples et perles de caviar

Morceaux d’agneau de lait à la phénicienne

Mille et une feuille de croustade crème légère aux agrumes

95€ .

place de l’impératrice Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 06 07

