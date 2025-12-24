Menu du nouvel an, Eugénie-les-Bains
Menu du nouvel an, Eugénie-les-Bains jeudi 1 janvier 2026.
Menu du nouvel an
place de l’impératrice Eugénie-les-Bains Landes
Début : 2026-01-01
fin : 2026-01-01
2026-01-01
La galette tiède de fromage et grains de truffe
Le fritto misto de homard; marinade curry vert et bigarade
Saint-Jacques cuites dans leur coquille, chermoula de simples et perles de caviar
Morceaux d’agneau de lait à la phénicienne
Mille et une feuille de croustade crème légère aux agrumes
95€ .
place de l’impératrice Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 06 07
