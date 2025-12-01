Menu du Nouvel An Casino JOA Lons-le-Saunier
Menu du Nouvel An Casino JOA Lons-le-Saunier mercredi 31 décembre 2025.
Menu du Nouvel An
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 140 – 140 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Menu de Nouvel An 140€ par personne
(Amuse-bouche, Entrée 1, Entrée 2, Plat, Fromage, Dessert + 10€ de tickets de jeu offerts)
Pour célébrer la nouvelle année, notre Chef vous propose un menu d’exception alliant finesse, produits nobles et saveurs de saison.
Un moment gourmand et festif à partager en famille ou entre amis au Loft du Casino JOA Lons-le-Saunier.
Réservation obligatoire via The Fork. .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06 contact-lonslesaunier@joa.fr
English : Menu du Nouvel An
L’événement Menu du Nouvel An Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-11-27 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION