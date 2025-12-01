Menu du Nouvel An Casino JOA Lons-le-Saunier

Menu du Nouvel An

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 140 – 140 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Menu de Nouvel An 140€ par personne

(Amuse-bouche, Entrée 1, Entrée 2, Plat, Fromage, Dessert + 10€ de tickets de jeu offerts)

Pour célébrer la nouvelle année, notre Chef vous propose un menu d’exception alliant finesse, produits nobles et saveurs de saison.

Un moment gourmand et festif à partager en famille ou entre amis au Loft du Casino JOA Lons-le-Saunier.

Réservation obligatoire via The Fork. .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06 contact-lonslesaunier@joa.fr

L’événement Menu du Nouvel An Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-11-27 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION