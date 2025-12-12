Menu du Nouvel An| Quai Salvette Quai Salvette Bergerac

Menu du Nouvel An| Quai Salvette

Tarif : 48 – 48 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

Le restaurant Quai Salvette vous propose un menu déjeuner le midi pour le Nouvel An.

Au menu

Mise en bouche

Entrées

Pressé de foie gras au café vanillé

ou

Blinis de saumon fumé par nos soins au caviar de Neuvic

Plats

Coquilles St Jacques et beurre blanc au champagne

ou

Filet de magret d’

oie en croûte de noix jus aux morilles

Dessert

Bûche Tiramisu à la crème de marron .

Quai Salvette 14 Quai Salvette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 30 36 14quaisalvette@gmail.com

