Menu du Nouvel An| Quai Salvette Quai Salvette Bergerac

Quai Salvette 14 Quai Salvette Bergerac Dordogne
Tarif : 48 – 48 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-01
Le restaurant Quai Salvette vous propose un menu déjeuner le midi pour le Nouvel An.
Au menu
Mise en bouche
Entrées
Pressé de foie gras au café vanillé
ou
Blinis de saumon fumé par nos soins au caviar de Neuvic
Plats
Coquilles St Jacques et beurre blanc au champagne
ou
Filet de magret d’
oie en croûte de noix jus aux morilles
Dessert
Bûche Tiramisu à la crème de marron .
