Menu du premier de l’an au restaurant Chez Suzanne Cahors

Menu du premier de l'an au restaurant Chez Suzanne

32 Avenue André Breton Cahors Lot

Tarif : 80 EUR

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-01

2026-01-01

Menu gastronomique élaboré pour célébrer le premier jour de l’année, avec plusieurs plats mettant en valeur des produits de saison dans une ambiance chaleureuse.

Cahors 46000 Lot Occitanie

A gourmet menu designed to celebrate the first day of the year, with several dishes featuring seasonal produce in a warm atmosphere.

