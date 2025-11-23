Menu du Réveillon à emporter Le Panorama Laparade

Menu du Réveillon à emporter

Le Panorama 5 place du couderc Laparade Lot-et-Garonne

Menu foie gras mi-cuit et chutney d’oignons maison ou gravelax de saumon sauce à l’aneth, parmentier de confit de canard à la patate douce ou suprême de pintade et pommes de terres grenaille, bûche maison façon tiramisu.

Réservation minimum le 19 décembre pour le 24, et le 26 décembre pour le 31.

Le Panorama 5 place du couderc Laparade 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 22 84

English : Menu du Réveillon à emporter

Menu: semi-cooked foie gras with homemade onion chutney or salmon gravelax with dill sauce, duck confit parmentier with sweet potato or guinea fowl supreme with grenaille potatoes, homemade tiramisu-style log.

Minimum booking on December 19 for the 24th, and on December 26 for the 31st.

German : Menu du Réveillon à emporter

Menü: halbgekochte Foie gras und hausgemachtes Zwiebelchutney oder Lachsgravelax mit Dillsauce, Parmentier von Entenconfit mit Süßkartoffeln oder Perlhuhnsupreme und Grenaille-Kartoffeln, hausgemachter Scheiterhaufen nach Tiramisu-Art.

Mindestreservierung am 19. Dezember für den 24. und am 26. Dezember für den 31. Dezember.

Italiano :

Menu: foie gras semicotto con chutney di cipolle fatto in casa o gravelax di salmone con salsa all’aneto, parmentier di anatra confit con patate dolci o suprema di faraona con patate grenaille, tronchetto di tiramisù fatto in casa.

Prenotazione minima il 19 dicembre per il 24, e il 26 dicembre per il 31.

Espanol : Menu du Réveillon à emporter

Menú: foie gras semicocido con chutney de cebolla casero o gravelax de salmón con salsa de eneldo, parmentier de pato confitado con boniato o suprema de pintada con patatas grenaille, tronco de tiramisú casero.

Reserva mínima el 19 de diciembre para el 24 y el 26 de diciembre para el 31.

