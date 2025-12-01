Menu du Réveillon à la Vénus Square de la Vénus Prayssac

Menu du Réveillon à la Vénus

2025-12-31

Menu du Réveillon proposé par le restaurant La Vénus à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ce repas festif met à l’honneur une cuisine traditionnelle et gourmande à travers une sélection de plats spécialement élaborés pour célébrer Noël dans un cadre convivial. .

Square de la Vénus 28 rue des Philips Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 65 22 47 10

La Vénus restaurant?s New Year?s Eve menu for the festive season

