Menu du réveillon au Café de France

5 Place de la République Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – 65 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le Café de France à Montcuq propose un menu spécial pour célébrer la Saint Sylvestre

Le Café de France à Montcuq propose un menu spécial pour célébrer la Saint Sylvestre. Les convives sont invités à un voyage culinaire mêlant inspirations françaises et asiatiques, à travers une succession de plats raffinés servis dans une ambiance festive pour le réveillon du Nouvel An. La soirée se conclut par des gourmandises de la nouvelle année et une coupe de champagne offerte à minuit. .

5 Place de la République Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 52 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Café de France in Montcuq offers a special menu to celebrate New Year’s Eve

L’événement Menu du réveillon au Café de France Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Cahors Vallée du Lot