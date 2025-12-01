Menu du Réveillon Domaine de Bersaillin Bersaillin
Menu du Réveillon Domaine de Bersaillin Bersaillin mardi 30 décembre 2025.
Menu du Réveillon
Menu à emporter uniquement
Plus d’information à venir !
Sur réservation avant le 30 décembre 2025
Le restaurant du Domaine de Bersaillin La Cerise sur le Château
Ouverture en décembre
Lundi 22 soir
Mardi 23 soir
Mercredi 24 à emporter uniquement
Jeudi 25 à emporter uniquement
Vendredi 26 soir
Samedi 27 soir
Dimanche 28 fermé
Lundi 29 fermé
Mardi 30 soir
Mercredi 31 soir
En janvier
Jeudi 1er fermé
Vendredi 2 soir
Samedi 3 soir
Dimanche 4 fermé .
Domaine de Bersaillin 14 Rue de la Poste Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 10 45 05 90 contact@domainedebersaillin.fr
