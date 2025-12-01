Menu du Réveillon de la Saint-Sylvestre à la Table du Castel Restaurant Le Castel Marie-Louise La Baule-Escoublac
Menu du Réveillon de la Saint-Sylvestre à la Table du Castel Restaurant Le Castel Marie-Louise La Baule-Escoublac mercredi 31 décembre 2025.
Restaurant Le Castel Marie-Louise 1 avenue Andrieu La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Fêtez votre Réveillon de la Saint-Sylvestre, au restaurant Le Castel Marie Louise.
Animation musicale contemporaine avec Lilie Printemps.
Réservation et renseignements au 02 40 11 48 48 ou par mail conciergerie-royallabaule@groupebarriere.com .
