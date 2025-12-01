Menu du Réveillon de la Saint-Sylvestre au Ponton Restaurant de plage Le Ponton La Baule-Escoublac
Menu du Réveillon de la Saint-Sylvestre au Ponton
Restaurant de plage Le Ponton 26 Esplanade François André La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
2025-12-31 19:00:00
2025-12-31
Fêtez votre Réveillon de la Saint-Sylvestre, au restaurant de plage Le Ponton .
Musique live Pop-Rock avec le groupe Léopard Café au cours de votre dîner.
Réservation et renseignements au 02 40 11 48 48 ou par mail conciergerie-royallabaule@groupebarriere.com .
