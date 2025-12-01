Menu du réveillon de la Saint Sylvestre de l’Auberge Sans Nom Chaource

Menu du réveillon de la Saint Sylvestre de l’Auberge Sans Nom

Mercredi 31 décembre CHAOURCE Menu du réveillon de la Saint Sylvestre de l’Auberge Sans Nom.

Entrée, poisson, plat, fromage et dessert à 80 €

OU Entrée, plat, fromage et dessert à 68 €

Boisson non comprise

Foie gras maison à la vanille de Madagascar en gelée de mangue Dos de cabillaud, huile de caméline et graines de sarrasin Filet de boeuf, jus de cuisson au poivre de Timut et sa garniture Chaource truffé Pavlova fruits exotiques et coulis de fruits rouges.

Commande pour la carte à emporter à réserver avant le 29 décembre.

Commande à récupérer le 31 décembre avant 19h.

Réservations +33 (0)3 25 42 46 74 +33 (0)6 08 52 20 52 80 .

1 Rue des Fontaines Chaource 10210 Aube Grand Est +33 3 25 42 46 74

