Menu du Réveillon de Noël au Ciro’s Face à l’hôtel Barrière l’Hermitage La Baule-Escoublac

Menu du Réveillon de Noël au Ciro’s

5 Esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-24 19:00:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

La magie des fêtes de fin d’année sur la Riviera Atlantique

Entre la douceur de l’océan et l’éclat des lumières, La Baule s’anime d’une magie unique pour les fêtes. Baladez-vous sur la plage, découvrez les marais salants aux reflets d’hiver, laissez-vous séduire par les illuminations et l’art de vivre de nos établissements. Entre instants gourmands, détente au spa et escapades iodées, vivez des fêtes lumineuses où raffinement et émotion se rencontrent. Cet hiver, la Riviera Atlantique se fait votre plus belle destination. .

Face à l’hôtel Barrière l’Hermitage 5 Esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 46 16 hermitageresa@groupebarriere.com

