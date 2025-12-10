Menu du Réveillon de Noël | Le Saint-Jacques Le Saint-Jacques Bergerac
Le Saint-Jacques 30 Rue Saint-James Bergerac Dordogne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-12-24
2025-12-24
Le restaurant le Saint-Jacques vous propose son menu pour le Réveillon de Noël.
Oeuf fermier parfait en tartelette au parmesan, champignons, sabayon au sapin et caviar d’Aquitaine
OU
Foie gras mi-cuit aux éclats de cacahuètes, jus de canard au cacao
Suprême de pintade fermière farcie esprit mendiant , laqué au Monbazillac
OU
Médaillon de Lotte frottée à la truffe noire du Périgord
Kaki flambée sur marbré vanille et cannelle, pot au lait de poule
OU
Soufflé au chocolat noir et émietté de macaron paysan au citron .
Le Saint-Jacques 30 Rue Saint-James Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 38 08
