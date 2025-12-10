Menu du Réveillon de Noël | Le Saint-Jacques Le Saint-Jacques Bergerac

Menu du Réveillon de Noël | Le Saint-Jacques

Le Saint-Jacques 30 Rue Saint-James Bergerac Dordogne

Le restaurant le Saint-Jacques vous propose son menu pour le Réveillon de Noël.

Oeuf fermier parfait en tartelette au parmesan, champignons, sabayon au sapin et caviar d’Aquitaine

OU

Foie gras mi-cuit aux éclats de cacahuètes, jus de canard au cacao

Suprême de pintade fermière farcie esprit mendiant , laqué au Monbazillac

OU

Médaillon de Lotte frottée à la truffe noire du Périgord

Kaki flambée sur marbré vanille et cannelle, pot au lait de poule

OU

Soufflé au chocolat noir et émietté de macaron paysan au citron .

