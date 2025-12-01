Menu du réveillon du nouvel an à la Maison Miladiou, Saint Géry-Vers
Menu du réveillon du nouvel an à la Maison Miladiou, Saint Géry-Vers mercredi 31 décembre 2025.
Menu du réveillon du nouvel an à la Maison Miladiou
Saint-Géry Saint Géry-Vers Lot
Tarif : 59 – 59 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
La Maison Miladiou vous invite à célébrer l’année 2026 avec un menu concocté pour l’évènement
La Maison Miladiou vous invite à célébrer l’année 2026 avec un menu concocté pour l’évènement. Réservation obligatoire. .
Saint-Géry Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 43 73 maisonmiladiou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Maison Miladiou invites you to celebrate the year 2026 with a menu concocted for the event
L’événement Menu du réveillon du nouvel an à la Maison Miladiou Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Cahors Vallée du Lot