Menu du réveillon du nouvel an à la Maison Miladiou

Saint-Géry Saint Géry-Vers Lot

Tarif : 59 – 59 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

La Maison Miladiou vous invite à célébrer l’année 2026 avec un menu concocté pour l’évènement

La Maison Miladiou vous invite à célébrer l’année 2026 avec un menu concocté pour l’évènement. Réservation obligatoire. .

Saint-Géry Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 43 73 maisonmiladiou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Maison Miladiou invites you to celebrate the year 2026 with a menu concocted for the event

L’événement Menu du réveillon du nouvel an à la Maison Miladiou Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Cahors Vallée du Lot