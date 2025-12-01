Menu du réveillon du Nouvel An à l’Esprit du Causse, Concots

Menu du réveillon du Nouvel An à l’Esprit du Causse, Concots mercredi 31 décembre 2025.

Le Bourg Concots Lot

Tarif : 75 – 75 – EUR

Début : 2025-12-31 19:00:00
2025-12-31

Menu de la Saint-Sylvestre proposé par le restaurant l’Esprit du Causse à Concots.

Sur réservation.
Le Bourg Concots 46260 Lot Occitanie +33 5 65 22 37 66 

English :

New Year’s Eve menu from restaurant l’Esprit du Causse in Concots.

Reservations required.

