Menu du réveillon du Nouvel An au Clan des Mamma La Baule-Escoublac
Menu du réveillon du Nouvel An au Clan des Mamma La Baule-Escoublac mercredi 31 décembre 2025.
Menu du réveillon du Nouvel An au Clan des Mamma
24 boulevard Hennecart La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Pour le réveillon du nouvel an, la Mamma est ouverte !
Réserver vite votre table – Monica Le Clan des Mamma La Baule Réservation en ligne .
24 boulevard Hennecart La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 54 22 41 contact@leclandesmamma.com
English :
L’événement Menu du réveillon du Nouvel An au Clan des Mamma La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44