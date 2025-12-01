Menu du réveillon du Nouvel An au Clan des Mamma

24 boulevard Hennecart La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Pour le réveillon du nouvel an, la Mamma est ouverte !

Réserver vite votre table – Monica Le Clan des Mamma La Baule Réservation en ligne .

24 boulevard Hennecart La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 54 22 41 contact@leclandesmamma.com

English :

L’événement Menu du réveillon du Nouvel An au Clan des Mamma La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44