Menu du réveillon du Nouvel An chez les Fils à Maman La Baule-Escoublac
Menu du réveillon du Nouvel An chez les Fils à Maman La Baule-Escoublac mercredi 31 décembre 2025.
Menu du réveillon du Nouvel An chez les Fils à Maman
16 Boulevard Darlu La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Pour fêter le changement d’année, Les Fils à Maman vous ont préparé un menu festif !
Réservation au 02 40 24 26 47 .
16 Boulevard Darlu La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 26 47
English :
L’événement Menu du réveillon du Nouvel An chez les Fils à Maman La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-12-02 par ADT44