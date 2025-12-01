Menu du réveillon du Nouvel An chez les Fils à Maman La Baule-Escoublac

Menu du réveillon du Nouvel An chez les Fils à Maman

16 Boulevard Darlu La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-31 19:00:00
2025-12-31

Pour fêter le changement d’année, Les Fils à Maman vous ont préparé un menu festif !

Réservation au 02 40 24 26 47   .

