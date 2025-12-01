Menu du Réveillon et du Nouvel An à la Petite Auberge

144 Rue Saint-Urcisse Cahors Lot

Tarif : – – 65 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 12:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31 2026-01-01

La Petite Auberge propose un menu gastronomique pour célébrer le Nouvel An avec des plats raffinés.

La Petite Auberge propose un menu gastronomique pour célébrer le Nouvel An avec des plats raffinés. .

144 Rue Saint-Urcisse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 36 72 44

English :

La Petite Auberge offers a gourmet menu to celebrate the New Year with refined dishes.

L’événement Menu du Réveillon et du Nouvel An à la Petite Auberge Cahors a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Cahors Vallée du Lot