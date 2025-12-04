Menu du réveillon/jour de l’an

Aux portes des Légendes Pradelles Haute-Loire

Tarif : 41 – 41 – 59 EUR

Boissons non comprises

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Diner pour le réveillon et déjeuner pour le jour de l’an.

.

Aux portes des Légendes Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 88 00

English :

New Year’s Eve dinner and New Year’s Day lunch.

L’événement Menu du réveillon/jour de l’an Pradelles a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire