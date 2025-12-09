Menu du Réveillon | La Libertie La Libertie Campsegret

mercredi 31 décembre 2025.

La Libertie 2090 Route des deux Meuniers Campsegret Dordogne

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Début : 2025-12-31
2025-12-31

La Libertie vous propose son menu du Réveillon pour le 31 décembre.

Au menu

muses-bouches

HOMARD EN DIFFÉRENTES TEXTURES ACCOMPAGNÉ D’UN NID CROUSTILLANT
Crispy nest with lobster in different textures

FILET DE TURBOT SAISI , CAVIAR SUÈDOIS “LÖJROM” ,
JULIENNE DE LÉGUMES D’HIVER & SAUCE AU CHAMPAGNE
Fillet of turbot lightly seared, swedish caviar “löjrom”
julienne of winter vegetables & champagne sauce

FILET DE RENNE DE LAPONIE, SUÈDE, FOIE GRAS POÊLÉ, TRUFFE,

POMMES DAUPHINES & SAUCE VIN ROUGE
Fillet of reindeer from Laponia, Sweden, seared duck liver,
truffels, potato dophines & red wine sauce

BRILLAT SAVARIN TRUFFÉ & PAIN CROUSTILLANT À LA TRUFFE
Brillat savarin filled with truffels & crispy truffel bread

SPHÈRE DORÉE AU GOÛT D’ANANAS ET DE NOIX DE COCO
Golden sphere with flavours of pinapple and coconut

MIGNARDISES
Sweets   .

La Libertie 2090 Route des deux Meuniers Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 66 45  INFO@LALIBERTIE.COM

