Menu du Réveillon | La Libertie
La Libertie Campsegret
mercredi 31 décembre 2025.
La Libertie
2090 Route des deux Meuniers
Campsegret
Dordogne
Tarif : 95 EUR
Tarif de base plein tarif
31 décembre 2025
fin : 2025-12-31
2025-12-31
La Libertie vous propose son menu du Réveillon pour le 31 décembre.
Au menu
muses-bouches
HOMARD EN DIFFÉRENTES TEXTURES ACCOMPAGNÉ D’UN NID CROUSTILLANT
Crispy nest with lobster in different textures
FILET DE TURBOT SAISI , CAVIAR SUÈDOIS “LÖJROM” ,
JULIENNE DE LÉGUMES D’HIVER & SAUCE AU CHAMPAGNE
Fillet of turbot lightly seared, swedish caviar “löjrom”
julienne of winter vegetables & champagne sauce
FILET DE RENNE DE LAPONIE, SUÈDE, FOIE GRAS POÊLÉ, TRUFFE,
POMMES DAUPHINES & SAUCE VIN ROUGE
Fillet of reindeer from Laponia, Sweden, seared duck liver,
truffels, potato dophines & red wine sauce
BRILLAT SAVARIN TRUFFÉ & PAIN CROUSTILLANT À LA TRUFFE
Brillat savarin filled with truffels & crispy truffel bread
SPHÈRE DORÉE AU GOÛT D’ANANAS ET DE NOIX DE COCO
Golden sphere with flavours of pinapple and coconut
MIGNARDISES
Sweets .
+33 5 53 61 66 45
INFO@LALIBERTIE.COM
