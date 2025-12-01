Menu du réveillon Saint Sylvestre à El Chaco La Baule-Escoublac

Menu du réveillon Saint Sylvestre à El Chaco

23-25 rue Antoine Louis La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

La Saint Sylvestre s’invite chez El Chaco et s’annonce inoubliable !

Un menu d’exception, imaginé avec passion par notre équipe en cuisine, une ambiance festive.. et Ricardo qui accompagnera votre soirée en musique. Tout est réuni pour terminer l’année en beauté.

Sur réservation uniquement. .

