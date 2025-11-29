Menu du Réveillon Salles-Curan
Menu du Réveillon Salles-Curan mercredi 31 décembre 2025.
Les Vernhes Salles-Curan Aveyron
19h Restaurant les Reflets du Lac, plage des Vernhes. Menu servi pour le Réveillon de la Saint Sylvestre. 80€ sur réservation au 05 65 71 75 53.
Les Vernhes Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 75 53 contact@lesrefletsdulacaveyron.com
English :
7pm Restaurant les Reflets du Lac, plage des Vernhes. New Year’s Eve menu. 80? by reservation on 05 65 71 75 53.
