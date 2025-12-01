Menu D’Une Année à Lot Puy-l’Évêque

Menu D’Une Année à Lot

24 grand rue Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Soirée gourmande de Nouvel An proposée par le restaurant D’Un Goût à Lot, autour d’un menu festif mêlant spécialités du terroir, créations du chef et desserts maison. Une ambiance conviviale et chaleureuse pour célébrer le passage à la nouvelle année autour d’un repas complet préparé pour l’occasion. Réservation avant le 23 décembre. .

24 grand rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 9 72 11 93 93

English :

New Year?s gourmet evening at the D?Un Goût à Lot restaurant, with a festive menu combining local specialities, the chef?s creations and homemade desserts

