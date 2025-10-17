Menu en 3 étapes avec Accord mets et vins (Ferme Auberge) Le Beausset
Menu en 3 étapes avec Accord mets et vins (Ferme Auberge) Le Beausset vendredi 17 octobre 2025.
Menu en 3 étapes avec Accord mets et vins (Ferme Auberge)
1306 chemin de Pontillaou Le Beausset Var
Tarif : 84 – 84 – 84 EUR
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-19
2025-10-17
Déjeuner ou Dîner dans notre restaurant Ferme Auberge en 3 actes (entrée, plat, dessert) avec un accord mets et vins (4×7 cls), Valable midi et soir dans notre Restaurant Gastronomique La Ferme Auberge.
1306 chemin de Pontillaou Le Beausset 83330 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 15 21 21 evenement@lafontdesperes.com
English :
Lunch or Dinner in our restaurant Ferme Auberge in 3 acts (starter, main course, dessert) with a food and wine pairing (4×7 cls), Valid for lunch and dinner in our Gastronomic Restaurant La Ferme Auberge.
German :
Mittag- oder Abendessen in unserem Restaurant Ferme Auberge in 3 Akten (Vorspeise, Hauptgericht, Dessert) mit einem passenden Essen und Wein (4×7 cls), Gültig mittags und abends in unserem Gourmet-Restaurant La Ferme Auberge.
Italiano :
Pranzo o cena nel nostro Ristorante Ferme Auberge in 3 atti (antipasto, piatto principale, dessert) con abbinamento cibo-vino (4×7 cls), valido per il pranzo e la cena nel nostro Ristorante Gastronomico La Ferme Auberge.
Espanol :
Comida o Cena en nuestro Restaurante Ferme Auberge en 3 actos (entrante, plato principal, postre) con maridaje (4×7 cls), Válido para comida y cena en nuestro Restaurante Gastronómico La Ferme Auberge.
