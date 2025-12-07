Menu festif sur place ou à emporter | Le Batelier Le Batelier Prigonrieux

Menu festif sur place ou à emporter | Le Batelier

Menu festif sur place ou à emporter | Le Batelier Le Batelier Prigonrieux dimanche 7 décembre 2025.

Menu festif sur place ou à emporter | Le Batelier

Le Batelier 18 Rue de la Résistance Prigonrieux Dordogne

Tarif : 25.5 – 25.5 – 25.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-07

Le restaurant le Batelier vous propose un menu festif sur place ou à emporter entre le 7 et le 31 décembre.
Au menu
Feuilleté de St Jacques cabillaud et Saumon fumé
ou
Salade d’acras et saumon

Civet de Cerf à l’ancienne ou Moelleux de volaille farci, marrons, butternut et cèpes

Bavaroise au cappuccino   .

Le Batelier 18 Rue de la Résistance Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 76 32 

English : Menu festif sur place ou à emporter | Le Batelier

L’événement Menu festif sur place ou à emporter | Le Batelier Prigonrieux a été mis à jour le 2025-11-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides