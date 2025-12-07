Menu festif sur place ou à emporter | Le Batelier Le Batelier Prigonrieux
Menu festif sur place ou à emporter | Le Batelier
Le Batelier 18 Rue de la Résistance Prigonrieux Dordogne
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-31
Le restaurant le Batelier vous propose un menu festif sur place ou à emporter entre le 7 et le 31 décembre.
Au menu
Feuilleté de St Jacques cabillaud et Saumon fumé
ou
Salade d’acras et saumon
Civet de Cerf à l’ancienne ou Moelleux de volaille farci, marrons, butternut et cèpes
Bavaroise au cappuccino .
