Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-05-25 12:00:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

A l’occasion de la fête des mères, le restaurant la Guinguette vous a préparé un menu spécial

Réservation obligatoire.

Menu:

Apéritif maison et amuse-bouche

Assiette printanière au jambon de pays

ou

Salade de gambas et rouget, sauce aux agrumes

Filet de bœuf à la sauce béarnaise

ou

Tronçon de cabillaud, sauce au champagne

Assiette de fromages

Pavlova (meringue nappée de crème chantilly et recouverte de fruits rouges) 35 .

La Guinguette 670 route de Laspoujades

Grézels 46700 Lot Occitanie +33 5 65 30 86 91

English :

To celebrate Mother’s Day, Restaurant La Guinguette has prepared a special menu for you

Reservations required.

German :

Anlässlich des Muttertags hat das Restaurant La Guinguette ein besonderes Menü für Sie vorbereitet

Eine Reservierung ist erforderlich.

Italiano :

Per celebrare la Festa della Mamma, il ristorante La Guinguette ha preparato un menu speciale

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Para celebrar el Día de la Madre, el restaurante La Guinguette ha preparado un menú especial

Reserva obligatoria.

L’événement Menu fête des mères à la Guinguette Grézels a été mis à jour le 2025-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot