L’équipe de la Promenade du Limau met les mamans à l’honneur avec un menu spécial et un concert de John Peter Goodnight (guitare et voix).

Réservation obligatoire.

Menu:

Aumonière de Saint-Jacques, fondue de blettes

ou

Salade de magret de canard séché

Filet de daurade en croûte

ou

Aiguillettes de canard, sauce aux échalottes

Cheesecake à la fraise

ou

Assiette de fromage 25 .

La Promenade du Limau 70 place de la Dîme

Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 35 32 69

English :

The Promenade du Limau team honors moms with a special menu and a concert by John Peter Goodnight (guitar and vocals).

Reservations required.

German :

Das Team der Limau Promenade ehrt die Mütter mit einem speziellen Menü und einem Konzert von John Peter Goodnight (Gitarre und Stimme).

Reservierungen sind erforderlich.

Italiano :

Il team della Promenade du Limau rende omaggio alle mamme con un menu speciale e un concerto di John Peter Goodnight (chitarra e voce).

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

El equipo de la Promenade du Limau rinde homenaje a las mamás con un menú especial y un concierto de John Peter Goodnight (guitarra y voz).

Imprescindible reservar.

