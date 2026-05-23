Bonnat

Menu fête des meres du Domaine de l’Orangerie

3 bis Rue de la Paix Bonnat Creuse

Tarif : 52 – 52 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Menu Fêtes des mères du domaine de l’orangerie

Cuisine Raffinée et généreuse imaginée par le chef Christian Alexandre Meunier

Entrée froide , entrée chaude , plat, dessert

52 € par personne

–> domaine de l’orangerie .

3 bis Rue de la Paix Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 54 18 55 reception@hotel-lorangerie.fr

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English :

L’événement Menu fête des meres du Domaine de l’Orangerie Bonnat a été mis à jour le 2026-05-20 par Portes de la Creuse en Marche