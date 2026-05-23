Menu fête des meres du Domaine de l’Orangerie Bonnat
Menu fête des meres du Domaine de l’Orangerie Bonnat dimanche 31 mai 2026.
Bonnat
Menu fête des meres du Domaine de l’Orangerie
3 bis Rue de la Paix Bonnat Creuse
Tarif : 52 – 52 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Menu Fêtes des mères du domaine de l’orangerie
Cuisine Raffinée et généreuse imaginée par le chef Christian Alexandre Meunier
Entrée froide , entrée chaude , plat, dessert
52 € par personne
–> domaine de l’orangerie .
3 bis Rue de la Paix Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 54 18 55 reception@hotel-lorangerie.fr
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English :
L’événement Menu fête des meres du Domaine de l’Orangerie Bonnat a été mis à jour le 2026-05-20 par Portes de la Creuse en Marche
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