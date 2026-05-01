Menu Fête des Mères Restaurant de l’Abbaye Grande-Rivière Château
Menu Fête des Mères Restaurant de l’Abbaye Grande-Rivière Château dimanche 31 mai 2026.
Grande-Rivière Château
Menu Fête des Mères
Restaurant de l’Abbaye Hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château Jura
Tarif : 66 – 66 – 84 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Menu spécial fête des mères dimanche 31 mai 2026 à midi. Réservation obligatoire. .
Restaurant de l’Abbaye Hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 11 15 info@hotel-abbaye-jura.com
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English : Menu Fête des Mères
L’événement Menu Fête des Mères Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX