Menu fête des mères – Lieu-dit Le Bourg Laparade, 25 mai 2025

Lot-et-Garonne

Menu fête des mères Lieu-dit Le Bourg Le Panorama Laparade Lot-et-Garonne

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Le Panorama vous propose un menu spécial fête des Mères

Espuma de betterave, œuf parfait et ses toasts grillés ; rôti de veau Orloff ; mille-feuille de fruits, trois entremets au fil du menu.

Réservation conseillée

Lieu-dit Le Bourg Le Panorama

Laparade 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 22 84

English : Menu fête des mères

Le Panorama offers a special Mother’s Day menu:

Espuma of beet, ?uf parfait and toast; roast veal Orloff; fruit mille-feuille, three entremets along the menu.

Reservations recommended

German : Menu fête des mères

Das Panorama bietet Ihnen ein spezielles Muttertagsmenü an:

Rote-Bete-Espuma, ?uf parfait und gerösteter Toast; Kalbsbraten Orloff; Mille-feuille de fruits, drei Entremets im Verlauf des Menüs.

Reservierung empfohlen

Italiano :

Panorama propone un menu speciale per la Festa della Mamma:

Espuma di barbabietola, parfait di uf e pane tostato; arrosto di vitello Orloff; millefoglie di frutta; tre entremets in tutto il menu.

Prenotazione consigliata

Espanol : Menu fête des mères

Panorama ofrece un menú especial para el Día de la Madre:

Espuma de remolacha, parfait de ?uf y tostadas; Orloff de ternera asada; milhojas de frutas; tres entremeses a lo largo del menú.

Se recomienda reservar

L’événement Menu fête des mères Laparade a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Lot-et-Tolzac