Menu Fête des Mères – le bourg Plaisance, 25 mai 2025

Aveyron

Menu Fête des Mères le bourg Rue Magnolias Plaisance Aveyron

Tarif : 42 EUR

42

Tarif de base plein tarif

Date : Dimanche 2025-05-25

Début : Dimanche 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Pour la Fête des Mères, offrez-lui un moment d’exception réservez votre table aux Magnolias et savourez l’alliance parfaite entre terroir et raffinement.

La cheffe des Magnolias a composé pour fêter nos mamans un menu ….

Venez fêter les mamans avec des assiettes plein de douceur, parfumé de notes épicées et fleuries…. Quelle meilleure façon pour dire à nos mamans qu’on les aime ?

Alors, ne vous faites pas prier…réserver !!!! 42

le bourg Rue Magnolias

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 6 12 28 52 06 info@lesmagnoliashotel.com

English :

For Mother?s Day, treat her to an exceptional moment: book your table at Les Magnolias and savor the perfect blend of terroir and refinement.

German :

Schenken Sie ihr zum Muttertag einen außergewöhnlichen Moment: Reservieren Sie Ihren Tisch im Les Magnolias und genießen Sie die perfekte Verbindung von Regionalität und Raffinesse.

Italiano :

Per la festa della mamma, regalatele qualcosa di speciale: prenotate il vostro tavolo a Les Magnolias e assaporate il perfetto mix di terroir e raffinatezza.

Espanol :

Para el Día de la Madre, regálele algo especial: reserve mesa en Les Magnolias y saboree la mezcla perfecta de terruño y refinamiento.

