Menu Fête des Mères – Saint-Affrique, 25 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Menu Fête des Mères 8 Rue des Tendes Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

« Pour la Fête des Mères, partagez un moment tendre et raffiné à la Boria une table semi-gastronomique aux saveurs du terroir, pensée pour célébrer celles qu’on aime. »

Le menu que pour les mamans ! 45 .

8 Rue des Tendes

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 7 85 09 97 87

English :

« For Mother?s Day, share a tender and refined moment at La Boria: a semi-gastronomic table with local flavors, designed to celebrate the ones we love. »

German :

« Die Boria ist ein halb-gastronomisches Restaurant mit regionalen Spezialitäten, das speziell für die Feier derer gedacht ist, die man liebt

Italiano :

« Per la Festa della Mamma, condividete un momento tenero e raffinato a La Boria: una tavola semi-gastronomica con sapori locali, pensata per celebrare chi amiamo »

Espanol :

« Para el Día de la Madre, comparta un momento tierno y refinado en La Boria: una mesa semigastronómica con sabores locales, pensada para celebrar a los seres queridos »

L’événement Menu Fête des Mères Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)