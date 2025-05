Menu Fête des Mères – Saint-Affrique, 25 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

« Et si cette année, vous disiez ‘Je t’aime’ avec une assiette ? Pour la Fête des Mères, L’Hortus vous invite à un voyage gourmand entre élégance et terroir. »

MENU UNIQUE POUR LA FÊTE DES MÈRES. 39.9 .

Quai de L’Eglise

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 74 71 lhortusrestaurant@gmail.com

English :

« How about saying ‘I love you’ with a plate this year? For Mother’s Day, L’Hortus invites you on a gourmet journey through elegance and terroir. »

German :

« Wie wäre es, wenn Sie dieses Jahr mit einem Teller ‘Ich liebe dich’ sagen würden? Zum Muttertag lädt Sie L’Hortus zu einer Gourmetreise zwischen Eleganz und Regionalität ein. »

Italiano :

« Quest’anno, perché non dire ‘ti amo’ con un piatto di cibo? Per la Festa della Mamma, L’Hortus vi invita a un viaggio gastronomico all’insegna dell’eleganza e del terroir »

Espanol :

« Este año, ¿por qué no decir ‘te quiero’ con un plato de comida? Para el Día de la Madre, L’Hortus le invita a un viaje gastronómico de elegancia y terruño »

