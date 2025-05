Menu Fête des Mères – Saint-Affrique, 25 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Dimanche 2025-05-25

2025-05-25

2025-05-25

« Ce dimanche, célébrez les mamans autour d’un bon repas au Pont Neuf une cuisine de terroir généreuse, dans une ambiance conviviale et pleine d’amour. »

FÊTE DES MÈRES AU PONT-NEUF

Dimanche 25 mai, le Restaurant Le Pont-Neuf vous accueille midi & soir pour célébrer les mamans comme il se doit

Pas de menu imposé, mais la carte et les suggestions du moment pour satisfaire tous les goûts et se régaler en toute liberté

Un joli moment à partager en famille dans une ambiance chaleureuse et gourmande ! .

3 Boulevard Charles de Gaulle

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 33 hotel.pontneuf@gmail.com

English :

« This Sunday, celebrate moms over a good meal at Pont Neuf: generous local cuisine, in a friendly atmosphere full of love. »

German :

« Feiern Sie diesen Sonntag die Mütter bei einem guten Essen im Le Pont Neuf: großzügige regionale Küche in einer freundlichen und liebevollen Atmosphäre. »

Italiano :

« Questa domenica, festeggiate le mamme con un pasto delizioso al Pont Neuf: una generosa cucina locale in un’atmosfera amichevole e affettuosa »

Espanol :

« Este domingo, celebre a las mamás con una deliciosa comida en Pont Neuf: generosa cocina local en un ambiente acogedor y afectuoso »

