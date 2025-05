Menu Fête des mères – Saint-Satur, 25 mai 2025 12:00, Saint-Satur.

Menu Fête des mères

Tarif : 40 EUR

Début : 2025-05-25 12:00:00

2025-05-25

Joyeuse fête des mères au goût raffiné ! Offrez à votre maman un moment d’exception avec un menu délicat et fleuri, spécialement imaginé pour la fête des mères !

Offrez à votre maman un moment d’exception avec un menu délicat et fleuri, spécialement imaginé pour la fête des mères !

Menu gourmand

Amuse-bouche surprise

Foie gras & fleur de sureau pour une touche florale

Côtelettes d’agneau en croûte d’herbes & asperges, un plat plein de finesse

Sorbet au Sancerre pour rafraîchir les papilles

Panna cotta à la rose, douceur finale et élégante

Un repas qui célèbre l’amour et la gourmandise avec raffinement.

À savourer en famille dans une ambiance fleurie et chaleureuse ! 40 .

2 Quai de la Loire George Simenon

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 36 54 16 74

English :

Happy Mother’s Day with refined taste! Treat your mother to a special moment with a delicate, flowery menu specially created for Mother’s Day!

German :

Fröhlicher Muttertag mit raffiniertem Geschmack! Schenken Sie Ihrer Mutter einen außergewöhnlichen Moment mit einem zarten, blumigen Menü, das speziell für den Muttertag kreiert wurde!

Italiano :

Buona festa della mamma con gusto raffinato! Regalate alla vostra mamma qualcosa di speciale con un menu delicato e floreale creato appositamente per la festa della mamma!

Espanol :

¡Feliz Día de la Madre con un gusto refinado! Agasaje a su madre con un delicado menú floral creado especialmente para el Día de la Madre

