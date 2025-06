Menu fête des pères au D’Family & Co – Restaurant D’Family & Co Duravel 15 juin 2025 12:00

Le D’Family & Co vous attend avec son menu spécialement créé pour l’occasion.

Réservation obligatoire.

Menu:

Déclinaison autour du foie gras

Steak de requin sur son lit de quinoa, sauce au curry

ou

Aiguillettes de canard et ses petits légumes

Gâteau chocolat caramel 29 .

Restaurant D’Family & Co Place de la mairie

Duravel 46700 Lot Occitanie +33 5 65 35 29 43

English :

D’Family & Co awaits you with a menu specially created for the occasion.

Reservations required.

German :

Das D’Family & Co erwartet Sie mit einem eigens für diesen Anlass kreierten Menü.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

D’Family & Co vi aspetta con un menu creato appositamente per l’occasione.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

D’Family & Co le espera con un menú especialmente creado para la ocasión.

Reserva obligatoria.

