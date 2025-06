Menu Fête des Pères – Salles-Curan 15 juin 2025 07:00

Aveyron

Menu Fête des Pères 6 rue de la Confrérie Salles-Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-15

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Midi Restaurant L’Expecion. Un menu à 29€ pour la fête des Pères vous est proposé Croustillant de ris d’agneau de la région, Pavé de Veau du Ségala et ses légumes de saison, Café gourmand des papas

.

6 rue de la Confrérie

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 02 51 restaurantlexcepcion@gmail.com

English :

Noon Restaurant L’Expecion. A Father’s Day menu for 29? is available: Croustillant of local lamb sweetbreads, Pavé de Veau du Ségala and seasonal vegetables, Café gourmand des papas

German :

12 Uhr mittags Restaurant L’Expecion. Ein Menü für 29? zum Vatertag wird angeboten: Knuspriges Lammbries aus der Region, Kalbssteak aus der Ségala mit Gemüse der Saison, Gourmetkaffee für Väter

Italiano :

Mezzogiorno Ristorante L’Expecion. Un menu di 29? per la festa del papà: Croustillant di animelle di agnello locali, Bistecca di vitello di Ségala con verdure di stagione, Caffè gourmet per i papà

Espanol :

Mediodía Restaurante L’Expecion. Un menú de 29? para el Día del Padre: Croustillant de mollejas de cordero local, Bistec de ternera de Ségala con verduras de temporada, Café gourmet para los papás

L’événement Menu Fête des Pères Salles-Curan a été mis à jour le 2025-06-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)