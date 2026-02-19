Menu Grenouilles au P’tit Lieslois Le P’tit Lieslois Liesle

Menu Grenouilles au P’tit Lieslois

Le P’tit Lieslois 9 Rue des Artisans Liesle Doubs

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 12:00:00

fin : 2026-03-01 14:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Jambon cuit de région & salade verte

***

18 cuisses de grenouilles sautées à la persillade & Frites maison

ou

Fondant de veau sauce forestière

***

Tartelette maison

Menu unique, servi uniquement sur réservation avant le 28 février. .

Le P’tit Lieslois 9 Rue des Artisans Liesle 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 44 43

