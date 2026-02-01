Menu Grenouilles Restaurant au Fil des Rochers Mouthier-Haute-Pierre

Menu Grenouilles

Restaurant au Fil des Rochers 3 Place Césaire Phisalix Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Début : 2026-02-26 12:00:00

fin : 2026-03-29 15:00:00

2026-02-26

Les grenouilles sont arrivées au restaurant Le Fil des Rochers ! Pensez à réserver, les quantités sont limitées!

Menu à 27€

Croûte forestière aux morilles

Jambon de pays

Salade

Dessert

Menu à 38€

18 grenouilles

Jambon de pays

Salade

Dessert

Sur réservation .

