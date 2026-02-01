Menu Grenouilles Restaurant au Fil des Rochers Mouthier-Haute-Pierre
Menu Grenouilles Restaurant au Fil des Rochers Mouthier-Haute-Pierre jeudi 26 février 2026.
Menu Grenouilles
Restaurant au Fil des Rochers 3 Place Césaire Phisalix Mouthier-Haute-Pierre Doubs
Tarif : 27 – 27 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 12:00:00
fin : 2026-03-29 15:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Les grenouilles sont arrivées au restaurant Le Fil des Rochers ! Pensez à réserver, les quantités sont limitées!
Menu à 27€
Croûte forestière aux morilles
***
Jambon de pays
***
Salade
***
Dessert
Menu à 38€
18 grenouilles
***
Jambon de pays
***
Salade
***
Dessert
Sur réservation .
Restaurant au Fil des Rochers 3 Place Césaire Phisalix Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 40 63 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu Grenouilles
L’événement Menu Grenouilles Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-02-19 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON