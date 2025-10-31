Menu Halloween | Le Saint James Le Saint James Bergerac
Le Saint James 27 Rue Saint-James Bergerac Dordogne
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Le restaurant le Saint James vous propose un menu spécial pour le 31 octobre.
Au menu
Entrée Velouté maudit à la toile d’araignée
Crème de potimarron et châtaignes, agrémentée de sa spirale de crème balsamique
Plat Le burger de la mort
Pain artisanal steak du boucher, cheddar, sauce légèrement épicée et ses frites maison
Dessert Le cimetière au chocolat
Mousse au chocolat intense, terre de biscuits noirs et sa pierre tombale croustillante
Une carte de cocktails est également proposée. .
Le Saint James 27 Rue Saint-James Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 37 66
