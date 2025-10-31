Menu Halloween | Le Saint James Le Saint James Bergerac

Menu Halloween | Le Saint James

Le Saint James 27 Rue Saint-James Bergerac Dordogne

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-10-31

Le restaurant le Saint James vous propose un menu spécial pour le 31 octobre.

Au menu

Entrée Velouté maudit à la toile d’araignée

Crème de potimarron et châtaignes, agrémentée de sa spirale de crème balsamique

Plat Le burger de la mort

Pain artisanal steak du boucher, cheddar, sauce légèrement épicée et ses frites maison

Dessert Le cimetière au chocolat

Mousse au chocolat intense, terre de biscuits noirs et sa pierre tombale croustillante

Une carte de cocktails est également proposée. .

Le Saint James 27 Rue Saint-James Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 37 66

