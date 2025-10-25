Menu Halloween Le Bezolles Saint-Péreuse

Le Bezolles Camping du manoir de Bezolle Saint-Péreuse Nièvre

Tarif : 20 EUR

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

2025-10-25

Menu Halloween au Camping du Manoir de Bezolle à St Péreuse Au menu Soupe d’Automne, Poulet sauce chataigne et purée de pommes de terre, Mousse au Chocolat. 20€ .

Le Bezolles Camping du manoir de Bezolle Saint-Péreuse 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 01 89

