Menu Halloween Le Bezolles Saint-Péreuse
Menu Halloween Le Bezolles Saint-Péreuse samedi 25 octobre 2025.
Menu Halloween
Le Bezolles Camping du manoir de Bezolle Saint-Péreuse Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25 22:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Menu Halloween au Camping du Manoir de Bezolle à St Péreuse Au menu Soupe d’Automne, Poulet sauce chataigne et purée de pommes de terre, Mousse au Chocolat. 20€ .
Le Bezolles Camping du manoir de Bezolle Saint-Péreuse 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 01 89
English : Menu Halloween
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Menu Halloween Saint-Péreuse a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs