Menu Impro, Case Ô Arts, Saint-Cyr-l’École

Impro Jeudi 19 février, 20h30 Case Ô Arts Yvelines

Réservation conseillée

IMPRONET et les Alchimistes installent le Menu Impro à la Case Ô arts.

Venez prendre place dans notre restaurant à la fois éphémère, fantasmagorique et truculent pour une soirée où vous allez pouvoir déguster de bonnes petites impros servies par nos trublions comédiens ! Notre pop up restaurant s’installe à Saint-Cyr l’école à la Case Ô arts pour un service mensuel spécial.

La recette du Menu Impro reste la même, vous apportez les thèmes que nous allons vous mitonner dans des improvisations toujours aussi toquées, des histoires épicées et des personnages aux caractères relevés. C’est grâce à vos idées de plats et à nos propositions de sauce (styles théâtraux), que les Alchimistes vous prépareront des improvisation inoubliables et drôles !

Un prochain service, à chaque fois éphémère, qui vous sera servi ce 19 Février 2026 à 20h30, aux goûts toujours aussi variés. Des improvisations rythmées par le son de vos rires, de nos blagues et des nombreuses surprises que ce menu unique vous réservera.

Infos pratiques :

️ Tarif : 10 € (Tarif Plein) / 8€ Tarif réduit

️ La Case Ô Arts, 34 rue Gabriel Péri, 78210 Saint-Cyr-l’Ecole

️ Début du spectacle à 20h30

Impronet