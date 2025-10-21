Menu japonais en 5 temps Saveurs d’Octobre Faubourg St Michel Guérande

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire du restaurant La Tête de l’Art vous propose un menu japonais en 5 temps.

Le menu japonais en 5 temps

Pendant 15 jours, partez pour un voyage gustatif au pays du Soleil-Levant sans quitter Guérande. Le chef vous propose un menu en 5 temps, inspiré des saveurs du Japon avec les produits de la boutique IMA (Saint-Nazaire) et les pépites de nos producteurs locaux. Un bel équilibre entre raffinement nippon et terroir de la presqu’île.

Informations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Faubourg St Michel 11 rue Porte Calon Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 53 40 restauranttetedelart@gmail.com

