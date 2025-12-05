Menu jour de l’an Auberge de la fontaine aux loups Saint-Sulpice-le-Dunois

Menu jour de l’an Auberge de la fontaine aux loups

Menu du jour de l’an à l auberge de la fontaine aux loups, tarif 65€ par personne, enfant 20€ avec un menu réduit. Pensez à réserver au 09 81 13 37 47 .

1, Rue du pré de l’arche Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 13 37 47

