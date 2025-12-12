Menu lumineux à emporter Aire-sur-l’Adour
Menu lumineux à emporter Aire-sur-l’Adour mercredi 24 décembre 2025.
Menu lumineux à emporter
2 Place de la Liberté Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 29 – 29 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-31
2025-12-24 2025-12-31
Menu des fêtes à emporter aux Platanes
Terrine aux aiguillettes de canard, ris de veau et foie gras et chutney aux oignons au kumquat
Cannelloni de bœuf au cèpes ou filet de dorade au beurre blanc, fricassée de légumes de saison
Charlotte aux fruits exotiques et sorbet mangue .
2 Place de la Liberté Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 87 27
