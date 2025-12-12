Menu lumineux à emporter Aire-sur-l’Adour

Menu lumineux à emporter

2 Place de la Liberté Aire-sur-l’Adour Landes

Menu des fêtes à emporter aux Platanes

Terrine aux aiguillettes de canard, ris de veau et foie gras et chutney aux oignons au kumquat

Cannelloni de bœuf au cèpes ou filet de dorade au beurre blanc, fricassée de légumes de saison

Charlotte aux fruits exotiques et sorbet mangue .

2 Place de la Liberté Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 87 27

