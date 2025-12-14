Menu Réveillon à emporter au Luz d’Olt Luzech

Menu Réveillon à emporter au Luz d’Olt

59 place du canal Luzech Lot

Tarif : 39 – 39 – EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Menu du Réveillon à emporter au Luz d’Olt

Menu du Réveillon à emporter au Luz d’Olt. Repas sur réservation. .

59 place du canal Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 23 82 71

English :

New Year’s Eve takeaway menu at Luz d’Olt

