Menu Réveillon du 31 décembre Restaurant des Bains Salins-les-Bains
Menu Réveillon du 31 décembre
Restaurant des Bains 2 Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains Jura
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Au menu (hors boisson)
Mise en bouche du Chef
***
Rosace de homard et noix de Saint Jacques
Condiment cédrat et cresson de fontaine
***
Escalope de foie gras poêlée
Duo de poires de Savoie pochées, pain brioché
***
Suprême de volaille prince de Bourgogne farci aux morilles
Crème de Vin jaune et jus corsé
Crémeux de céleri aux noisettes
***
Duo de fromages de la région et sa petite salade (supplément 7€)
***
Douceur Happy New Year 2026
Chocolat passion
Sur réservation avant le 27.12.2025
Le Restaurant des Bains vous accueille à Salins-Les-Bains dans un cadre exceptionnel.
Son chef vous propose une cuisine délicate alliant saveur, terroir et originalité que vous pourrez découvrir à la brasserie ou au sein de notre Restaurant Gastronomique.
Nous vous invitons à un voyage dans le terroir et à la découverte de quelques unes de nos créations.
Ouverture en décembre
Lundi 22 midi & soir
Mardi 23 midi & soir
Mercredi 24 midi uniquement
Jeudi 25 fermé
Vendredi 26 midi & soir
Samedi 27 midi & soir
Dimanche 28 midi uniquement
Lundi 29 midi & soir
Mardi 30 midi & soir
Mercredi 31 midi & soir
En janvier:
Jeudi 1er midi & soir
Vendredi 2 midi uniquement
Samedi 3 fermé
Dimanche 4 fermé .
Restaurant des Bains 2 Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 07 54 hotel.bains@gmail.com
English : Menu Réveillon du 31 décembre
