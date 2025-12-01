Menu Réveillon du 31 décembre Restaurant des Bains Salins-les-Bains

Menu Réveillon du 31 décembre

Restaurant des Bains 2 Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains Jura

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Au menu (hors boisson)

Mise en bouche du Chef

Rosace de homard et noix de Saint Jacques

Condiment cédrat et cresson de fontaine

Escalope de foie gras poêlée

Duo de poires de Savoie pochées, pain brioché

Suprême de volaille prince de Bourgogne farci aux morilles

Crème de Vin jaune et jus corsé

Crémeux de céleri aux noisettes

Duo de fromages de la région et sa petite salade (supplément 7€)

Douceur Happy New Year 2026

Chocolat passion

Sur réservation avant le 27.12.2025

Le Restaurant des Bains vous accueille à Salins-Les-Bains dans un cadre exceptionnel.

Son chef vous propose une cuisine délicate alliant saveur, terroir et originalité que vous pourrez découvrir à la brasserie ou au sein de notre Restaurant Gastronomique.

Nous vous invitons à un voyage dans le terroir et à la découverte de quelques unes de nos créations.

Ouverture en décembre

Lundi 22 midi & soir

Mardi 23 midi & soir

Mercredi 24 midi uniquement

Jeudi 25 fermé

Vendredi 26 midi & soir

Samedi 27 midi & soir

Dimanche 28 midi uniquement

Lundi 29 midi & soir

Mardi 30 midi & soir

Mercredi 31 midi & soir

En janvier:

Jeudi 1er midi & soir

Vendredi 2 midi uniquement

Samedi 3 fermé

Dimanche 4 fermé .

Restaurant des Bains 2 Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 07 54 hotel.bains@gmail.com

