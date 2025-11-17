MENU REVEILLON SAINT-SYLVESTRE 2025

45, Place Édouard Herriot Sète Hérault

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Réveillonnez avec nous au Casino de Sète !Le mercredi 31 décembre 2025, dès 20h45, célébrez la Saint-Sylvestre dans une ambiance à la fois festive et élégante.

Réveillonnez avec nous au Casino de Sète !Le mercredi 31 décembre 2025, dès 20h45, célébrez la Saint-Sylvestre dans une ambiance à la fois festive et élégante.Dîner de fête à 120 € (boissons comprises)Show live avec MAGIC ORCHESTRAJ Set dès minuit pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuitUn moment unique pour accueillir ensemble la nouvelle année, autour de la musique, des bulles et de la bonne humeur.Places limitées Réservation obligatoireLien de réservation https://casino-sete.fr/animations .

45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 agarau@groupetranchant.com

English :

On Wednesday, December 31, 2025, from 8:45pm, celebrate New Year’s Eve with us at the Casino de Sète in a festive and elegant atmosphere.

German :

Wecken Sie mit uns im Casino de Sète!Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ab 20.45 Uhr, feiern Sie Silvester in einer festlichen und zugleich eleganten Atmosphäre.

Italiano :

Svegliatevi con noi al Casinò di Sète! Mercoledì 31 dicembre 2025, dalle 20.45, festeggiate il Capodanno in un’atmosfera festosa ed elegante.

Espanol :

Despierte con nosotros en el Casino de Sète! El miércoles 31 de diciembre de 2025, a partir de las 20.45 h, celebre la Nochevieja en un ambiente festivo y elegante.

L’événement MENU REVEILLON SAINT-SYLVESTRE 2025 Sète a été mis à jour le 2025-11-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE