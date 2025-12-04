Menu Saint Sylvestre L’Édito Reims L’Édito Reims Reims
L’Édito Reims 80 Place Drouet d’Erlon Reims Marne
Tarif : 75 – 75 – 105 EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Tout public
Vous l’attendiez impatiemment… le voici enfin ! ?
Découvrez notre menu de la Saint-Sylvestre, concocté avec soin pour une soirée inoubliable ! ??
Toute notre équipe est prête à vous accueillir avec le sourire et à célébrer ce moment magique en votre compagnie ! ????
Réservez dès aujourd’hui https://www.restaurant-ledito-reims.fr/reservation
*Choix du menu à communiquer à la réservation
?? 03 26 40 33 06
??80 Place Drouet d’Erlon
?? www.restaurant-ledito-reims.fr .
English : Menu Saint Sylvestre L’Édito Reims
