Menu Saint Sylvestre L’Édito Reims L’Édito Reims Reims

L’Édito Reims 80 Place Drouet d’Erlon Reims Marne

Tarif : 75 – 75 – 105 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Tout public

Vous l’attendiez impatiemment… le voici enfin ! ?

Découvrez notre menu de la Saint-Sylvestre, concocté avec soin pour une soirée inoubliable ! ??

Toute notre équipe est prête à vous accueillir avec le sourire et à célébrer ce moment magique en votre compagnie ! ????

Réservez dès aujourd’hui https://www.restaurant-ledito-reims.fr/reservation

*Choix du menu à communiquer à la réservation

?? 03 26 40 33 06

??80 Place Drouet d’Erlon

?? www.restaurant-ledito-reims.fr .

L’Édito Reims 80 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est

