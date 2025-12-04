Menu Saint-Sylvestre Lexperience Reims Lexperience Reims Reims

Menu Saint-Sylvestre Lexperience Reims Lexperience Reims Reims mercredi 31 décembre 2025.

Menu Saint-Sylvestre Lexperience Reims

Lexperience Reims 83 Place Drouet d’Erlon Reims Marne

Tarif : 95 – 95 – 130 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Tout public
Pour célébrer la fin d’année en beauté, nous vous proposons un menu raffiné conçu pour éveiller vos papilles !
Ne manquez pas cette occasion de célébrer le Nouvel An à nos côtés !   .

Lexperience Reims 83 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est  

English : Menu Saint-Sylvestre Lexperience Reims

L’événement Menu Saint-Sylvestre Lexperience Reims Reims a été mis à jour le 2025-12-01 par ADT de la Marne